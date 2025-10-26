Qui Roma Gasp non nasconde le difficoltà | Possiamo soltanto migliorare

Allontana i processi, il Gasperini (foto) della vigilia, ma ammette come alla sua Roma più recente qualcosa si mancato, e non solo nei risultati. "In questo momento abbiamo dei margini per fare delle buone cose, anche perché peggio di così è difficile, e possiamo solo migliorare", dice. Poi aggiunge che "ci sono dei periodi così: nelle ultime due partite, però, abbiamo preso due brutti gol. Con l’Inter abbiamo avuto la reazione che dovevamo avere, mentre in Coppa dovevamo dare di più, anche se la reazione della squadra c’è stata". Si riparte proprio da quella, dalla voglia di reagire, in casa giallorossa, e dalla necessità, aggiunge l’allenatore della Roma, "di lavorare tecnicamente e tatticamente sulla squadra e sul gioco". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

