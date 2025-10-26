Qui bianconeri Tomei torna in panchina | | Siamo pronti

Vigilia carica di passione per il tecnico bianconero Francesco Tomei che oggi, in occasione del sentito derby contro la Samb, potrà tornare in panchina dopo le 7 giornate di squalifica scontate. La lista degli assenti, come ben sappiamo, negli ultimi giorni ha visto aggiungersi il nome di Pagliai. L’esterno difensivo era uscito malconcio dall’incontro pareggiato a Carpi (1-1) nel posticipo di lunedì sera. Sulla corsia di sinistra è già pronto Nicoletti a sostituirlo, mentre al centro al fianco di Curado ci sarà Rizzo. "Pagliai ha avuto un affaticamento – commenta l’allenatore –, è meno grave di quello che ci aspettavamo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Qui bianconeri. Tomei torna in panchina:: "Siamo pronti»

News recenti che potrebbero piacerti

Grande prestazione del Sora che sfiora il colpaccio a Teramo! Doppietta di Curatolo e 2-2 finale contro la terza forza del girone. I bianconeri confermano i progressi e salgono a 9 punti. Domenica al Tomei arriva L’Aquila. #SoraCalcio1907 #SerieD #GironeF # - facebook.com Vai su Facebook

Qui bianconeri. Tomei torna in panchina:: "Siamo pronti» - Vigilia carica di passione per il tecnico bianconero Francesco Tomei che oggi, in occasione del sentito derby contro la ... Secondo sport.quotidiano.net

Il ritorno di Tomei in panchina. Così è riuscito a far volare l’Ascoli - Dopo la squalifica di sette giornate, domani sarà al suo posto. Scrive ilrestodelcarlino.it

Ascoli, record e vittorie: così Tomei è già un idolo. Sarà in panchina per il derby di campionato ma non di Coppa Italia - Il derby tra Ascoli e Samb coincide con il suo ritorno sulla panchina bianconera dopo le sette giornate di squalifica rimediate dopo l'espulsione nel match ... Come scrive msn.com