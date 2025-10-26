Qui bianconeri Tomei torna in panchina | | Siamo pronti

26 ott 2025

Vigilia carica di passione per il tecnico bianconero Francesco Tomei che oggi, in occasione del sentito derby contro la Samb, potrà tornare in panchina dopo le 7 giornate di squalifica scontate. La lista degli assenti, come ben sappiamo, negli ultimi giorni ha visto aggiungersi il nome di Pagliai. L’esterno difensivo era uscito malconcio dall’incontro pareggiato a Carpi (1-1) nel posticipo di lunedì sera. Sulla corsia di sinistra è già pronto Nicoletti a sostituirlo, mentre al centro al fianco di Curado ci sarà Rizzo. "Pagliai ha avuto un affaticamento – commenta l’allenatore –, è meno grave di quello che ci aspettavamo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

