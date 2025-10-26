Questo Seiko automatico in offerta potrebbe diventare l' orologio della tua vita
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La caccia all’orologio perfetto è un rituale che ogni appassionato conosce bene. Si parte da un’innocente ricerca online e si finisce in un vortice di vetri zaffiro, movimenti meccanici, lunette, bracciali in acciaio o cinturini in pelle, e mille caratteristiche da confrontare. Poi, ogni tanto, arriva l’occasione: quel modello che mette d’accordo testa e cuore, prezzo e stile, tecnica e fascino. È il caso di questo Seiko, nome in codice SRPH92K1, un modello automatico elegante e concreto che su Amazon è in sconto proprio in questi giorni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
