Questa volta hai vinto tu! | lacrime liti e applausi a Ballando La classifica e tutto il resto!

È stata una puntata intensa, quasi cinematografica, quella di Ballando con le stelle andata in onda ieri sera su Rai 1. Le luci dorate della sala, i sorrisi che tremano, gli sguardi tesi dei concorrenti: tutto ha contribuito a creare una serata in cui le emozioni hanno superato la coreografia. E quando un programma dura vent’anni e riesce ancora a far piangere e discutere, significa che qualcosa di vero continua a muoversi dentro quella pista. Al centro di tutto, questa volta, Massimiliano Rosolino. Non un concorrente, ma un volto di casa, sempre allegro, mai drammatico. Eppure proprio lui ha ceduto per la prima volta, lasciando scorrere le lacrime in diretta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Questa volta hai vinto tu!”: lacrime, liti e applausi a Ballando. La classifica e tutto il resto!

News recenti che potrebbero piacerti

L'azzurro incontra per la dodicesima volta l'atleta australiano con cui ha sempre vinto - facebook.com Vai su Facebook

Il ciclista sloveno Tadej Pogacar ha vinto il Giro di Lombardia per la quinta volta consecutiva - X Vai su X

“Questa volta hai vinto tu!”: lacrime, liti e applausi a Ballando. La classifica e tutto il resto! - È stata una puntata intensa, quasi cinematografica, quella di Ballando con le stelle andata in onda ieri sera su Rai 1. Riporta thesocialpost.it

“Hai vinto tu”. Tale e Quale, l’annuncio di Conti arriva a fine puntata. Vittoria inaspettata - La quarta puntata di Tale e Quale Show, andata in onda venerdì 17 ottobre su Rai1, ha visto trionfare il concorrente Peppe Quintale. Da thesocialpost.it

Giorgia in lacrime sul palco di Sanremo 2025, delusione e orgoglio: «Hai vinto tu» - Salita sul palco per ritirare il premio collaterale, Giorgia ha cercato di ingoiare il boccone amaro: «La vera vittoria è l’affetto del pubblico, soprattutto dopo tutti questi anni ha un valore ... Da iodonna.it