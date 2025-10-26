Questa volta hai vinto tu! Ballando con le stelle la classifica

Tvzap.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– La quinta puntata di Ballando con le stelle, trasmessa su Rai 1, si è distinta per un’intensità emotiva superiore alla media, regalando al pubblico una serata ricca di avvenimenti memorabili. La sala illuminata, il clima di attesa e la tensione palpabile tra i concorrenti hanno contribuito a creare un contesto quasi cinematografico, in cui le emozioni autentiche hanno dominato la scena, oltrepassando il valore artistico delle coreografie stesse. . Un momento particolarmente significativo ha visto protagonista Massimiliano Rosolino, volto noto del programma. 🔗 Leggi su Tvzap.it

questa volta hai vinto tu ballando con le stelle la classifica

© Tvzap.it - “Questa volta hai vinto tu!”. “Ballando con le stelle”, la classifica

Leggi anche questi approfondimenti

volta hai vinto tu“Questa volta hai vinto tu!”: lacrime, liti e applausi a Ballando. La classifica e tutto il resto! - È stata una puntata intensa, quasi cinematografica, quella di Ballando con le stelle andata in onda ieri sera su Rai 1. Si legge su thesocialpost.it

volta hai vinto tu“Hai vinto tu”. Tale e Quale, l’annuncio di Conti arriva a fine puntata. Vittoria inaspettata - La quarta puntata di Tale e Quale Show, andata in onda venerdì 17 ottobre su Rai1, ha visto trionfare il concorrente Peppe Quintale. Segnala thesocialpost.it

Giorgia in lacrime sul palco di Sanremo 2025, delusione e orgoglio: «Hai vinto tu» - Salita sul palco per ritirare il premio collaterale, Giorgia ha cercato di ingoiare il boccone amaro: «La vera vittoria è l’affetto del pubblico, soprattutto dopo tutti questi anni ha un valore ... Come scrive iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Volta Hai Vinto Tu