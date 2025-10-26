Quello di Fedez è il miglior libro italiano del 2025 e va candidato al premio Strega Ora il mio impegno è condurre Fedez alla Fede | così Mario Adinolfi

Si chiama “ L’acqua è più profonda di come sembra da sopra ” ed è il libro di Fedez. Un’autobiografia. Ne abbiamo parlato qui. E ora, a parlarne in chiave molto positiva, è Mario Adinolfi che su Instagram dedica proprio a questo libro un lungo post: “Mi scrive Rachele: ‘Però Fedez è propal, come si concilia con te? Che faccio? Mi fido e compro il suo libro? Mi fido di te eh!’. Dico a Rachele e a tutti coloro che mi bombardano con argomenti simili: è lo stesso Fedez a scrivere che lui ed io abbiamo idee molto distanti”, scrive l’ex concorrente dell’ Isola dei Famosi. E il giornalista va avanti: “Ma due cose le dovete definitivamente capire se volete avere a che fare con me: la prima è che un bel libro va sempre letto, a prescindere dalla simpatia o dall’antipatia che proviamo per l’autore, quello di Federico è il miglior libro italiano del 2025 e va candidato al premio Strega; la seconda è che il dibattito delle idee dovete cercarlo sempre con chi ne ha di diverse dalle vostre, altrimenti diventerete come gli Alessandro Zan che non sanno gestire un contraddittorio il che vuol dire che o sono deboli loro o sono deboli le loro argomentazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

