Quella volta in cui Frank Sinatra sgridò George Clooney

Metropolitanmagazine.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

George Clooney ha condiviso un episodio molto particolare, risalente ai suoi primi anni a Hollywood, che coinvolge il leggendario Frank Sinatra. Durante la première a Los Angeles del suo nuovo film Jay Kelly, l’attore ha ricordato i suoi incontri con artisti come Sinatra e Tony Bennett, durante un periodo in cui cercava di affermarsi nel settore. Frank Sinatra e lo scontro telefonico con Clooney. «Ero l’autista di mia zia Rosemary quando cantava», ha raccontato a People, «E non la conoscevo molto da giovane perché vivevo in Kentucky. Lei era la zia di Hollywood. Così sono venuto qui per guadagnarmi da vivere e le facevo da autista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

quella volta in cui frank sinatra sgrid242 george clooney

© Metropolitanmagazine.it - Quella volta in cui Frank Sinatra sgridò George Clooney

Altre letture consigliate

volta cui frank sinatraL'inedito di Goffredo Fofi: «Frank Sinatra? È nessuno rispetto a Bruni» - Bruni è stato un maestro per molti, ha insegnato a tanti a entrare in questa professione. Come scrive ilmattino.it

volta cui frank sinatraIconic Artists Group Acquisisce Una Parte Del Patrimonio Di Frank Sinatra. - Il fondatore di Iconic Artists Group (IAG), Irving Azoff, ha annunciato alla Bloomberg’s Screentime Conference che IAG ha acquisito una parte del patrimonio di Frank Sinatra. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Volta Cui Frank Sinatra