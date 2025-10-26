Quella volta in cui Frank Sinatra sgridò George Clooney
George Clooney ha condiviso un episodio molto particolare, risalente ai suoi primi anni a Hollywood, che coinvolge il leggendario Frank Sinatra. Durante la première a Los Angeles del suo nuovo film Jay Kelly, l’attore ha ricordato i suoi incontri con artisti come Sinatra e Tony Bennett, durante un periodo in cui cercava di affermarsi nel settore. Frank Sinatra e lo scontro telefonico con Clooney. «Ero l’autista di mia zia Rosemary quando cantava», ha raccontato a People, «E non la conoscevo molto da giovane perché vivevo in Kentucky. Lei era la zia di Hollywood. Così sono venuto qui per guadagnarmi da vivere e le facevo da autista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altre letture consigliate
IN PRENOTAZIONE FRANK ZAPPA – HALLOWEEN 78 CD Highlights | 2LP Blood Splatter ? Uscita: 24 ottobre 2025 Halloween era la festa preferita di Frank Zappa, che ogni anno celebrava a New York con concerti leggendari. Per la prima volta, il - facebook.com Vai su Facebook
L'inedito di Goffredo Fofi: «Frank Sinatra? È nessuno rispetto a Bruni» - Bruni è stato un maestro per molti, ha insegnato a tanti a entrare in questa professione. Come scrive ilmattino.it
Iconic Artists Group Acquisisce Una Parte Del Patrimonio Di Frank Sinatra. - Il fondatore di Iconic Artists Group (IAG), Irving Azoff, ha annunciato alla Bloomberg’s Screentime Conference che IAG ha acquisito una parte del patrimonio di Frank Sinatra. msn.com scrive