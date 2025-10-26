Quattro uomini feriti nell’incidente | uno è grave portato con l’elisoccorso in ospedale

Scarlino Scalo, 26 ottobre 2025 – Paura nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 26 ottobre, sulla strada provinciale 152 a Scarlino Scalo dove si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due automobili. L’allarme al 112 è scattato poco dopo le 18. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso: l’automedica di Follonica, la Croce Rossa di Gavorrano, la Misericordia di Castiglione della Pescaia, la Croce Rossa di Follonica, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. Nell’incidente sono rimasti feriti quattro uomini. Il più grave è un 48enne che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Grosseto con l’elisoccorso Pegaso 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

