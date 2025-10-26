Quattro mamme vanno al ristorante coi loro figli mangiano bistecche e bevono shot poi escono senza pagare il conto da 350 euro | la polizia lancia un appello
Quando si dice ‘ tutto il mondo è Paese’ pare una cosa trita eppure è sempre azzeccata. Per esempio la faccenda di scappare dal ristorante senza pagare non conosce confini. La storia arriva da Norwich e la racconta il Sun. Quattro mamme si sono presentate al ristorante Cheers con i loro figli e si sono concesse un pranzo da 300 sterline (351 euro circa), poi se ne sono andate senza pagare. Ora il tabloid britannico fa notare che sul sito del locale di legge: “L’obiettivo di Cheers è offrire a ogni ospite un’esperienza entusiasmante e un servizio di qualità, con personale professionale e cordiale, rendendo la visita memorabile” ma c’è da scommettere che per “esperienza entusiasmante” non s’intenda andarsene senza pagare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Un bellissimo scatto della famiglia Castaneda ? Mamma Rosario e i suoi quattro figli: Ramiro, Mariana, Juan e Alfonso. #IlSegreto #ElSecretoDePuenteViejo #PuenteViejo #esdpv - facebook.com Vai su Facebook
A Madrid 4 mamme riaprono la Libreria Italiana. Rinasce lo storico bookshop, da 41 anni riferimento della comunità #ANSA - X Vai su X
Napoli, esplosione in ristorante: un morto, quattro feriti - A Napoli, nel tardo pomeriggio del 25 giugno un’esplosione in via Peppino De Filippo ha provocato un morto e quattro feriti, tra cui una donna in gravi condizioni. tg24.sky.it scrive
Quattro lavoratori in nero, attività sospesa per un ristorante - Quattro lavoratori in nero tra sala e cucina in un ristorante sul lungomare di Senigallia (Ancona) dove stavano cenando più di cento persone. Da ansa.it