Quattro mamme vanno al ristorante coi loro figli mangiano bistecche e bevono shot poi escono senza pagare il conto da 350 euro | la polizia lancia un appello

Quando si dice ‘ tutto il mondo è Paese’ pare una cosa trita eppure è sempre azzeccata. Per esempio la faccenda di scappare dal ristorante senza pagare non conosce confini. La storia arriva da Norwich e la racconta il Sun. Quattro mamme si sono presentate al ristorante Cheers con i loro figli e si sono concesse un pranzo da 300 sterline (351 euro circa), poi se ne sono andate senza pagare. Ora il tabloid britannico fa notare che sul sito del locale di legge: “L’obiettivo di Cheers è offrire a ogni ospite un’esperienza entusiasmante e un servizio di qualità, con personale professionale e cordiale, rendendo la visita memorabile” ma c’è da scommettere che per “esperienza entusiasmante” non s’intenda andarsene senza pagare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

