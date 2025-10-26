Quattro candidati presidente e 81 aspiranti consiglieri in Capitanata | nomi e facce di chi vuole un posto in Regione

Sette liste e 42 aspiranti consiglieri a sostegno del candidato presidente del centrosinistra in Puglia, Antonio Decaro, momentaneamente 28 per l'avversario di centrodestra Luigi Lobuono, poiché pende il giudizio sulla lista di Forza Italia ritenuta non valida. Sarebbero state escluse anche la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Altre letture consigliate

E SONO 4! EMANUELE MUNARI CANDIDATO ALLE ELEZIONI REGIONALI CON L’UDC L’ex sindaco di Gallio Emanuele Munari sarà candidato con l’UDC alle regionali 2025. Con lui salgono a quattro i candidati altopianesi con un forte rischio di framment - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni Regionali Puglia: 4 candidati presidente, i NOMI dei candidati nelle varie liste - Dovranno essere presentate entro le 12 di sabato 25 ottobre, le liste a sostegno dei candidati presidente di Regione alle elezioni del 23 e 24 novembre in Puglia. msn.com scrive

Ex governatori e polemiche, in Puglia quasi pronte le liste delle Regionali. Ecco i 4 candidati presidenti - Ore febbrili in Puglia per definire, limare e chiudere, entro le 12 di oggi sabato 25 ottobre, le liste a sostegno dei candidati presidente di Regione alle elezioni del 23 e 24 novembre. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Regionali, quattro dem e Fico per la sfida del centrosinistra - Pezzo dopo pezzo, non senza tira e molla, il mosaico del fronte progressista alle prossime regionali è quasi ultimato. Riporta repubblica.it