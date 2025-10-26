Quasi 120mila firme spingono la riforma | riscatto laurea a 900 euro per anticipare l’uscita dal servizio e contrastare il burnout nel comparto scuola

Un divario che vale anni di servizio e la possibilità di lasciare la cattedra a 60 anni anziché trascinare il burnout fino alla pensione. Il disegno di legge 14132025, firmato dalla senatrice di Fratelli d'Italia, Carmela Bucalo, promette di abbattere i costi del riscatto della laurea per 1,2 milioni di lavoratori della scuola e della ricerca, trasformando un privilegio per pochi in un'opportunità concreta per migliaia di docenti, Ata e ricercatori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it