Quarta sconfitta consecutiva per l' Audace Cerignola | è profonda crisi dopo il ko di Trapani
Il Trapani ritorna alla vittoria superando per 2-1 l'Audace Cerignola al Provinciale, infliggendo ai pugliesi la quarta sconfitta consecutiva e aggravando ulteriormente la crisi, superandola in classifica di un punto.Le reti di Celeghin e Fischnaller all'ottavo e ventesimo minuto del primo tempo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
