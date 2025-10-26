Quarta sconfitta consecutiva per l' Audace Cerignola | è profonda crisi dopo il ko di Trapani

Foggiatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Trapani ritorna alla vittoria superando per 2-1 l'Audace Cerignola al Provinciale, infliggendo ai pugliesi la quarta sconfitta consecutiva e aggravando ulteriormente la crisi, superandola in classifica di un punto.Le reti di Celeghin e Fischnaller all'ottavo e ventesimo minuto del primo tempo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

