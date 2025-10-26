Quanto si guadagna a fare la comparsa? Non ci crederete ma la cifra non è male

Fare la comparsa nei film e nelle serie TV può essere un affare. Scopriamo come funziona questo mondo molto interessante. Quanti di voi, cresciuti a pane e telefilm, hanno sognato di far parte di una sceneggiatura e sfondare gli schermi, anche nel ruolo di comparse? Il mondo del cinema è tra i più affascinanti al mondo perché c’è una abbondanza di talenti straordinari e spiccano attrici affascinanti e bellissime. Vi basterebbe osservare cosa c’è dietro alla creazione di una scenografia, nella scrittura di un copione, nella scelta degli attori e delle comparse per capire che il guadagno è notevole per tutti i protagonisti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

