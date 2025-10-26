Quanti soldi può vincere Sinner a Vienna? Il montepremi in caso di vittoria o sconfitta in finale

Jannik Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev nell’ultimo atto dell’ ATP 500 di Vienna, in Austria: saranno le prime due teste di serie a giocarsi il titolo degli Erste Bank Open 2025 di tennis, che metterà in palio altri 170 punti e ben 236.445 euro. Il torneo, infatti, nel complesso assegna al vincitore un montepremi di 511.835 euro e ben 500 punti per il ranking ATP, mentre entrambi i finalisti hanno già incamerato un assegno da 275.390 euro e guadagnato 330 punti nella classifica mondiale. Per Sinner, però, sarà importante vincere per accorciare ulteriormente nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz nella corsa al numero 1 del mondo: l’azzurro al momento è a -1010 dall’iberico ed in caso di successo si porterebbe a -840, potendo sperare nel sorpasso poi al termine del Masters 1000 di Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it

