Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Vienna? Assegno robusto e vola nella classifica dei premi

Oasport.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 500 di Vienna, sconfiggendo il tedesco Alexander Zverev nella finale andata in scena sul cemento della capitale austriaca. Il fuoriclasse altoatesino ha subito un break nelle battute iniziali del primo set e ha prestato il fianco al tedesco, ma poi si è prodigato in una splendida rimonta, ha superato un dolore alla coscia sinistra nel terzo parziale e si è imposto con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5, riuscendo così ad alzare al cielo il trofeo in maniera importante. Il 24enne ha incamerato 500 punti e mantiene così viva la possibilità di tornare numero 1 al termine del Masters 1000 di Parigi, anche se il sorpasso ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz sarà molto complicato. 🔗 Leggi su Oasport.it

