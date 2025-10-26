Quanti soldi guadagna Elia Viviani con la vittoria ai Mondiali? Assegno contento per chiudere la carriera
Elia Viviani si è laureato Campione del Mondo nell’Eliminazione, trionfando al Velodromo di Santiago del Cile in occasione dell’ultima gara della sua gloriosa carriera. Il Campione Olimpico dell’Omnium a Rio 2016 ha conquistato la maglia iridata in questa specialità per la terza volta dopo i sigilli del 2021 e del 2022, salutando con la ciliegina sulla torta l’universo di cui è stato meraviglioso protagonista negli ultimi tre lustri. Il 36enne veneto ha gestito benissimo lo sforzo in terra sudamericana, emergendo sempre negli sprint che ogni due giorni portavano all’esclusione dell’ultimo classificato. 🔗 Leggi su Oasport.it
