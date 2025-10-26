Quando Marotta commentava le scelte arbitrali per la Juve e in panchina c’era Conte

Nel post partita di Napoli-Inter, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, con un pizzico di sarcasmo, ha sottolineato ieri come mai permetterebbe ai suoi dirigenti di presentarsi davanti ai microfoni per discutere delle decisioni arbitrali, evidenziando che simili interventi rischiano di fornire alibi ai giocatori. «L’Inter appena può, manda Marotta in tv. Le altre inviano gli altri dirigenti. Da noi, vengo io a parlare. Una grande squadra (come l’Inter) deve fare le corrette valutazioni sul perché ha perso, questo è nocivo, io questo da allenatore non lo avrei permesso, anche se Marotta adesso è anche presidente, ma così dai alibi ai tuoi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Quando Marotta commentava le scelte arbitrali per la Juve e in panchina c’era Conte

