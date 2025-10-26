Quando lo sci alpino oggi in tv | orario gigante maschile Soelden 2025 startlist streaming
Dopo le donne tocca agli uomini a Soelden. Comincia anche la Coppa del Mondo maschile e si gareggia sempre sul Rettenbach. Il principale favorito è senza alcun dubbio Marco Odermatt, che sarà ancora l’uomo da battere in questa stagione sia per la classifica di specialità sia per quella generale. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI SOELDEN ALLE 10.00 E ALLE 13.00 Proveranno a contrastarlo il connazionale Loic Meillard ed il norvegese Henrik Kristoffersen. In casa Austria si sogna dopo la vittoria di Julia Scheib e si punta su Stefan Brennsteiner e Marco Schwartz. Attenzione poi ancora allo svizzero Thomas Tumler, al norvegese Atle Lie McGrath e al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen. 🔗 Leggi su Oasport.it
