Quando le prossime gare di sci alpino? Una pausa prima degli slalom di Levi | programma orari tv
Messo in archivio il primo fine settimana di gara, la Coppa del Mondo 2025-2026 si prende subito una piccola pausa. Il Circo Bianco, infatti, tornerà in azione a metà novembre con una tappa che ormai è diventata una classica del calendario. Stiamo parlando della trasferta di Levi (Finlandia) nel cuore della Lapponia. Dopo i primi due giganti della stagione, si proseguirà con le discipline tecniche, dato che andremo a vivere i primi due slalom dell’anno, sulla pista denominata “Levi Black”. Si inizierà sabato 15 novembre con la gara femminile che vedrà la prima manche alle ore 10.00 italiane (le ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
