Quando la MotoGP su TV8 oggi GP Malesia 2025 | orario gara differita in chiaro

Oasport.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’edizione 2025 del Gran Premio di Malesia del Motomondiale avrà luogo domenica 26 ottobre. Si tratta di un appuntamento fisso, essendo parte integrante del calendario dall’ormai lontano 1991. Inizialmente si correva però in contesti avventurosi, quali gli autodromi di Shah Alam e di Johor, dove talvolta accadevano situazioni ai confini della realtà. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 8.00 È rimasto nella storia un episodio verificatosi nel 1998 durante le prove della 125cc. Lucio Cecchinello si trovò di fronte a un cobra in pista! Lo evitò di poco, ma il pericoloso serpente venne colpito in pieno da un ginocchio di Gino Borsoi pochi istanti dopo. 🔗 Leggi su Oasport.it

quando la motogp su tv8 oggi gp malesia 2025 orario gara differita in chiaro

© Oasport.it - Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Malesia 2025: orario gara, differita in chiaro

Argomenti simili trattati di recente

motogp tv8 oggi gpMotoGP oggi, Bagnaia in pole per la gara del GP Malesia: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming - Pecco ha vinto la gara Sprint e parte davanti ad Alex Marquez e Franco Morbidelli. fanpage.it scrive

MotoGP oggi in tv, GP Malesia 2025: orario gara, streaming, programma Sky e TV8 - Oggi, domenica 26 ottobre, andrà in scena il GP della Malesia, 20° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Scrive oasport.it

A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Malesia 2025: programma gara, differita in chiaro - L’edizione 2025 del Gran Premio di Malesia del Motomondiale avrà luogo domenica 26 ottobre. Come scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Motogp Tv8 Oggi Gp