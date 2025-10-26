Quando la MotoGP su TV8 oggi GP Malesia 2025 | orario gara differita in chiaro

L’edizione 2025 del Gran Premio di Malesia del Motomondiale avrà luogo domenica 26 ottobre. Si tratta di un appuntamento fisso, essendo parte integrante del calendario dall’ormai lontano 1991. Inizialmente si correva però in contesti avventurosi, quali gli autodromi di Shah Alam e di Johor, dove talvolta accadevano situazioni ai confini della realtà. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 8.00 È rimasto nella storia un episodio verificatosi nel 1998 durante le prove della 125cc. Lucio Cecchinello si trovò di fronte a un cobra in pista! Lo evitò di poco, ma il pericoloso serpente venne colpito in pieno da un ginocchio di Gino Borsoi pochi istanti dopo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Malesia 2025: orario gara, differita in chiaro

