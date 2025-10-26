Quando la F1 su TV8 oggi GP Messico 2025 | orario gara differita in chiaro

Il Gran Premio di Città del Messico 2025 di F1 si disputerà nella prima serata europea di domenica 26 ottobre. Sarà la quinta edizione de jure, ma la venticinquesima de facto dell’appuntamento. La distinzione è doverosa, in quanto dal 2021 è cambiato il nome della gara, intitolata alla capitale e non più alla nazione nella sua interezza. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 ALLE 21.00 Il perché è legato a questioni di politica locale. Qualche anno fa il governo federale decise di azzerare il sostegno economico al GP, dirottando i fondi sulla costruzione di una cruciale opera infrastrutturale (una ferrovia). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la F1 su TV8 oggi, GP Messico 2025: orario gara, differita in chiaro

