Quando i fantasmi abitano i musei | la mostra che indaga 250 anni di apparizioni

Il Kunstmuseum Basel apre le porte a un'esposizione straordinaria fino all'8 marzo 2026, invitando il pubblico a immergersi in un mondo dove la razionalità incontra l'inspiegabile. "Ghosts. Visualizing the Supernatural" riunisce oltre 160 opere e oggetti che testimoniano l'ossessione dell'umanità per le presenze invisibili, tracciando un percorso affascinante attraverso due secoli e mezzo di tentativi di catturare, comunicare e comprendere ciò che sfugge alla percezione ordinaria. La curatrice Eva Reifert ha orchestrato un viaggio che parte dall'Ottocento, epoca in cui la scienza conviveva paradossalmente con un'esplosione di interesse per lo spiritismo.

