Qualiano auto si ribalta in via Enrico Cacciapuoti | riacceso il tema della sicurezza stradale

Due auto coinvolte in un incidente nel centro cittadino: sul posto la Polizia Municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.. Incidente a Qualiano: auto si ribalta in via Enrico Cacciapuoti. Un nuovo incidente stradale si è verificato a Qualiano, in via Enrico Cacciapuoti, dove due auto sono rimaste coinvolte in un scontro. Una delle vetture, a seguito dell’impatto, si è ribaltata su un lato, finendo la corsa perpendicolarmente alla carreggiata. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Qualiano per effettuare i rilievi del caso e accertare con precisione la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it