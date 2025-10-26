Qualiano auto si ribalta in via Enrico Cacciapuoti | riacceso il tema della sicurezza stradale
Due auto coinvolte in un incidente nel centro cittadino: sul posto la Polizia Municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.. Incidente a Qualiano: auto si ribalta in via Enrico Cacciapuoti. Un nuovo incidente stradale si è verificato a Qualiano, in via Enrico Cacciapuoti, dove due auto sono rimaste coinvolte in un scontro. Una delle vetture, a seguito dell’impatto, si è ribaltata su un lato, finendo la corsa perpendicolarmente alla carreggiata. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Qualiano per effettuare i rilievi del caso e accertare con precisione la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Soccorso a Qualiano: 64enne rianimato dopo arresto cardiaco grazie a tracheotomia d’urgenza Nel primo pomeriggio di oggi, alle ore 13:12, è stata attivata l’auto medica di Varcaturo per supportare l’ambulanza “Quarto India” già presente sul luogo dell’interv - facebook.com Vai su Facebook