Quali sono le piante che ti fanno dormire meglio? Una è davvero profumatissima

L’insonnia è un brutto inconveniente che va a rovinare un momento di riposo in ore interminabili passate a fissare il soffitto. Dal momento in cui si appoggia la testa sul cuscino a quando finalmente si chiudono gli occhi, possono trascorrere anche diverse ore, con conseguenze significative sulla qualità della vita. E se ti dicessimo che ci sono rimedi naturali efficaci che possono supportare il riposo notturno senza ricorrere immediatamente ai farmaci? Sono le piante da interno. Tra tutte le piante benefiche, la lavanda si distingue come una delle alleate più potenti contro l’insonnia. Questa pianta, facilmente coltivabile in vaso anche negli ambienti domestici, sprigiona un profumo inconfondibile che non è solo gradevole, ma possiede autentiche proprietà terapeutiche. 🔗 Leggi su Cultweb.it

