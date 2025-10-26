Quali sono i cani più longevi? Vivono anche fino a 20 anni
Quando si decide di adottare un quattro zampe, uno dei fattori più importanti da considerare è la durata della vita. Alcuni cani godono infatti di una longevità eccezionale, superando anche i 15-16 anni, mentre altri hanno aspettative di vita più brevi. Conoscere quali razze tendono a vivere più a lungo può aiutare i futuri proprietari a prendere una decisione consapevole e a prepararsi per un legame che durerà molti anni. Con il cambiamento delle dinamiche familiari e sociali, il ruolo del cane è diventato sempre più centrale nelle nostre vite. Non sono solo animali da compagnia, ma veri e propri membri della famiglia.
