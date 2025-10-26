Putin sfida il mondo | Il nostro missile nucleare è invincibile nessuno può fermarlo

Il presidente russo Vladimir Putin ha celebrato i risultati del nuovo missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik, definendolo «un’arma senza eguali nel mondo». Durante una visita al posto di comando del gruppo di forze congiunte, il leader del Cremlino ha lodato i progressi del programma e le capacità del missile, che secondo la Russia rappresenta un punto di svolta nella tecnologia militare strategica. «Ho ricevuto i rapporti dell’industria e le valutazioni del Ministero della Difesa. Si tratta di un prodotto unico, diverso da qualsiasi altro al mondo», ha dichiarato Putin. «Ricordo vividamente quando annunciammo che stavamo lavorando a un’arma del genere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Putin sfida il mondo: “Il nostro missile nucleare è invincibile, nessuno può fermarlo”

