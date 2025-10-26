Putin esulta per il nuovo missile a propulsione nucleare Burevestnik | È invincibile Trump | Lo vedrò solo se c’è accordo – La diretta
Sono ancora prove muscolari quelle che la Russia sta mostrando nelle ultime ore sul fronte ucraino. Da un lato il Capo di Stato Maggiore, Valery Gerasimov, ha comunicato a Vladimir Putin di aver accerchiato le truppe ucraine nel Donetsk a rasnoarmeysk, Dimitrov e Kupyansk. Dall’altro lo stesso presidente russo ha confermato il successo del test del missile a propulsione nucleare Burevestnik. Un’arma capace di volare per 15 ore su 14 mila chilometri. Putin lo ha definito: «Senza eguali al mondo». E continuano i bombardamenti su Kiev, con vittime nella capitale ucraina. Intanto Donald Trump ha iniziato la sua missione in Asia, per puntare all’incontro con Xi Jinping il prossimo giovedì in Corea del Sud. 🔗 Leggi su Open.online
