Putin contro l' Europa sempre più condannata al ruolo di serva sciocca di Washington; l' Europa continua a scavarsi la fossa
Putin non ha gradito il nuovo pacchetto di sanzioni varato dall'Unione Europea Il presidente della federazione russa, Vladimir Putin, ha recentemente tuonato contro l'Unione Europea. Ha detto che i continui pacchetti di sanzioni varati dall'Europa contro la Russia rappresentano a tutti gli ef. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Bondarev: “Putin non cederà, l’Europa adesso si svegli e spenda più per la difesa” - X Vai su X
Sale la pressione su Mosca. L'Europa si prepara a un nuovo pacchetto di sanzioni e vota, non compatta, lo stop al gas russo. Trump smentisce le ricostruzioni giornalistiche sulle concessioni a Putin. #tg3 #europa #trump #gasrusso - facebook.com Vai su Facebook
"Guerra ibrida contro di noi", Germania accusa Putin. Dalla Russia nuovo avvertimento a Europa e Nato - Nel giorno in cui la Russia lancia un nuovo avvertimento all'Europa e alla Nato, ventilando ancora il rischio di un "conflitto militare" con Mosca, dalla Germania ecco arrivare nuove, durissime accuse ... Segnala adnkronos.com
Putin: “La NATO in Ucraina è in guerra contro la Russia”/ “Risponderemo alla militarizzazione europea” - In un lungo discorso, Putin ha accusato l'occidente di alimentare la guerra in Ucraina dicendosi pronto a reagire alla militarizzazione europea Intervenuto in un summit al Valdai International ... Da ilsussidiario.net
Tutte le azioni ostili di Putin contro l'Europa da quando c'è Trump - Il presidente americano Donald Trump sin dal primo giorno del suo insediamento alla Casa Bianca ha promesso di mettere fine a tutte le guerre, con particolare attenzione alla guerra in Ucraina, che ... Come scrive ilfoglio.it