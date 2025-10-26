Putin annuncia il test del un nuovo missile nucleare Burevestnik | Unico al mondo | Il video
Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato il successo del test finale del missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik. “I test decisivi sono ora completati”, ha dichiarato durante un incontro con i vertici militari, ordinando la realizzazione delle infrastrutture necessarie per inserire l’arma nelle forze armate. Il Cremlino non ha reso note la data e il luogo esatti delle immagini diffuse, né ulteriori dettagli operativi. Il nuovo missile rappresenta un potenziamento strategico della capacità nucleare russa e conferma la volontà di Mosca di sviluppare sistemi avanzati di deterrenza a lungo raggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
[LERCIOSTORY] Telefonata con Putin di due ore, Trump annuncia risultati concreti: “È stata addebitata a Zelenksy” - LEGGI L'ARTICOLO di Stefano Pisani - facebook.com Vai su Facebook
Putin evoca lo "spirito di Anchorage". Intanto bombarda l’Ucraina e annuncia nuove armi (di M. Lupis) - X Vai su X
Putin annuncia il completamento dei test di un nuovo missile nucleare - L’intervista al vodcast Money Vibez Stories di Paolo Maggi, presidente e managing director di Tetra Pak per il Sud Europa, è un ... Da quotidiano.net
Ucraina, Putin: "Testato con successo nuovo missile nucleare" - (LaPresse) Vladimir Putin ha annunciato di aver completato con successo il test finale del nuovo missile da crociera a propulsione ... Scrive stream24.ilsole24ore.com
Russia, Putin annuncia successo del test finale del missile nucleare Burevestnik - Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato di aver completato con successo il test finale del nuovo missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik, definendolo un’arma “unica” con una gi ... Si legge su msn.com