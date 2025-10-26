Putin annuncia il misterioso missile nucleare Burevestnik | Arma unica al mondo Può colpire a qualsiasi distanza

Il capo di Stato maggiore dell’esercito russo Valery Gherasimov ha annunciato che e’ stato effettuato “con successo” il test del missile da crociera a lungo raggio a propulsione nucleare Burevestnik, la risposta russa allo scudo antimissile degli Stati Uniti. Gherasimov ha informato il presidente russo Vladimir Putin che il missile “ha percorso una distanza di 14.000 chilometri, e questo non è il suo limite”, durante quasi 15 ore di volo il 21 ottobre, ha riferito il ministero della Difesa sul suo canale Telegram. Che cosa sappiamo del misterioso missile Burevestnik. Come si legge in un articolo pubblicato da Analisi Difesa il 2 settembre 2019, in tempi non sospetti e cioé prima della guerra in Ucraina si tratta di un «missile da crociera a propulsione nucleare in grado di volare per molti giorni, forse perfino per settimane o mesi, prima di schiantarsi sull’obbiettivo con una testata termonucleare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Putin annuncia il misterioso missile nucleare Burevestnik: “Arma unica al mondo. Può colpire a qualsiasi distanza”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

[LERCIOSTORY] Telefonata con Putin di due ore, Trump annuncia risultati concreti: “È stata addebitata a Zelenksy” - LEGGI L'ARTICOLO di Stefano Pisani - facebook.com Vai su Facebook

- Trump annuncia incontro con Putin a Budapest - Cina, stretta sulle chiese sotterranee In onda alle 11 con Anna Maria Giordano https://raiplaysound.it/programmi/radio3mondo… - X Vai su X

Il supermissile Burevestnik nelle mani di Putin: "È invincibile". Trump: "Incontro possibile solo se c'è un accordo" - La Russia ha concluso i test sul nuovo missile da crociera a propulsione nucleare con capacità nucleare. Riporta today.it

"Testato un super missile ipersonico": cos'è e come funziona l'Oreshnik di Putin - 2025 organizzate da Russia e Bielorussia sono stati simulati sia la pianificazione (e la valutazione) dell'uso di armi nucleari non strategiche, sia ... Si legge su ilgiornale.it

Putin evoca lo "spirito di Anchorage". Intanto bombarda l’Ucraina e annuncia nuove armi - Notte durissima per Kiev e diverse altre regioni, colpite da droni e missili, e rimaste al buio. Da huffingtonpost.it