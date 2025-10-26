Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato il successo del test finale del missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik. “I test decisivi sono ora completati”, ha dichiarato durante un incontro con i vertici militari, ordinando la realizzazione delle infrastrutture necessarie per inserire l’arma nelle forze armate. Il Cremlino non ha reso note la data e il luogo esatti delle immagini diffuse, né ulteriori dettagli operativi. Il nuovo missile rappresenta un potenziamento strategico della capacità nucleare russa e conferma la volontà di Mosca di sviluppare sistemi avanzati di deterrenza a lungo raggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Putin annuncia il completamento dei test di un nuovo missile nucleare Burevestnik: il video