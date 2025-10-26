Pulizia dei fondali alla Cala

Palermotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sommozzatori e volontari di Filiis Palermo ieri hanno ripulito i fondali della Cala nel corso dell'iniziativa “In onda pulita”. . 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Pulizia dei fondali alla Cala - Sommozzatori e volontari di Filiis Palermo ieri hanno ripulito i fondali della Cala nel corso dell’iniziativa “In onda pulita”. Scrive mondopalermo.it

“Onda Pulita” a Palermo, i cittadini ripuliscono il fondale della Cala - PALERMO – Copertoni, rottami di biciclette, secchi, pezzi di ferro e di plastica di varie forme e misure. Riporta livesicilia.it

pulizia fondali calaAmalfi, pulizia dei fondali marini e tutela ambientale: un successo le giornate della sostenibilità - Nasse, bottiglie di vetro e di plastica, lattine, resti di reti, corde, bidoni, residui di contenitori per caffè, vecchie ancore e attrezzature di ferro corrose dai flussi delle onde: sono alcuni dei ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pulizia Fondali Cala