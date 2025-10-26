Puglia elezioni regionali | tutti i candidati ELENCO Presidente corsa a quattro Le liste sono dodici

Circoscrizione Bari candidati regionali Puglia 2025 Decaro Bari candidati regionali Puglia 2025 Donno Bari candidati regionali Puglia 2025 Lobuono Bari candidati regionali Puglia 2025 Mangano Bari   Circoscrizione Barletta-Andria-Trani candidati regionali puglia 2025 Decaro Barletta-Andria-Trani candidati regionali Puglia 2025 Donno Barletta Andria Trani candidati regionali Puglia 2025 Lobuono Barletta-Andria-Trani candidati regionali Puglia 2025 Mangano Barletta Andria Trani   Circoscrizione Brindisi candidati regionali Puglia 2025 Decaro Brindisi candidati regionali Puglia 2025 Donno Brindisi candidati regionali Puglia 2025 Lobuono Brindisi candidati regionali Puglia 2025 Mangano Brindisi   Circoscrizione Foggia candidati regionali Puglia 2025 Decaro Foggia candidati regionali Puglia 2025 Donno Foggia candidati regionali Puglia 2025 Lobuono Foggia candidati regionali Puglia 2025 Mangano Foggia   Circoscrizione Lecce candidati regionali Puglia 2025 Decaro Lecce candidati regionali Puglia 2025 Donno Lecce candidati regionali Puglia 2025 Lobuono Lecce candidati regionali Puglia 2025 Mangano Lecce   Circoscrizione Taranto candidati regionali Puglia 2025 Decaro Taranto candidati regionali Puglia 2025 Donno Taranto candidati regionali Puglia 2025 Lobuono Taranto candidati regionali Puglia 2025 Mangano Taranto   L'articolo Puglia, elezioni regionali: tutti i candidati ELENCO Presidente, corsa a quattro. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

