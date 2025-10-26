PSVITA VitaDeploy v1.23 Coldfix | Disponibile una Pre-Release con Fix Critici

La comunità di homebrew per PlayStation Vita e TV si arricchisce di un nuovo aggiornamento: è stata rilasciata ieri da SKGleba una pre-release coldfix di VitaDeploy, la versione v1.2.3. Questo aggiornamento, sebbene minore nel numero di versione, porta con sé correzioni importanti per situazioni specifiche ma critiche, migliorando ulteriormente la stabilità e l’affidabilità del processo di hacking. Cosa significa “Coldfix”? Un coldfix è un aggiornamento che risolve un problema specifico e critico, spesso rilasciato rapidamente dopo una versione principale. In questo caso, il fix è mirato a prevenire una rara ma seria condizione che poteva verificarsi durante operazioni di re-installazione. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

