PSVITA Scopri Untitled50 Vita | Un Nuovo Gioiello Prototipo Arriva su PlayStation Vita

Gamesandconsoles.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scena homebrew per PlayStation Vita non smette mai di stupire, e l’ultima perla arriva dal talento di  Rocrove, che porta su Vita un affascinante prototipoUntitled50 Vita v.1.0. Cos’è Untitled50?. Untitled50 è un prototipo di gioco, o meglio, una “tech-demo” sperimentale, originale per PC. La sua caratteristica principale è quella di essere un gioco  “Engine-less”, ovvero non sviluppato utilizzando un motore grafico pre-costruito come Unity o Unreal. È stato invece creato da zero utilizzando le librerie  SDL  e  ImGui, che forniscono gli strumenti di base per la gestione di input, audio, grafica 2D e l’interfaccia utente. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Psvita Scopri Untitled50 Vita