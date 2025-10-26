PSVITA Batman | The Dark Knight Rises Arriva su PS Vita con un Porting Nativo da Android

La scena homebrew della PS Vita non smette mai di stupire, e quando i nomi in gioco sono TheFloW e Rinnegatamante, sappiamo di essere in buone mani. Dopo averci regalato porting incredibili di giochi come GTA e Bully, i due sviluppatori hanno ora rivolto la loro attenzione al Cavaliere Oscuro. È con grande piacere che annunciamo la release di Batman: The Dark Knight Rises v.0.8 per PlayStation Vita! Per tutti gli appassionati di supereroi e proprietari di una Vita, questo è un sogno che diventa realtà: poter vivere l’epica conclusione della trilogia di Nolan direttamente sul proprio palmo della mano. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net