PSVITA Batman | The Dark Knight Rises Arriva su PS Vita con un Porting Nativo da Android
La scena homebrew della PS Vita non smette mai di stupire, e quando i nomi in gioco sono TheFloW e Rinnegatamante, sappiamo di essere in buone mani. Dopo averci regalato porting incredibili di giochi come GTA e Bully, i due sviluppatori hanno ora rivolto la loro attenzione al Cavaliere Oscuro. È con grande piacere che annunciamo la release di Batman: The Dark Knight Rises v.0.8 per PlayStation Vita! Per tutti gli appassionati di supereroi e proprietari di una Vita, questo è un sogno che diventa realtà: poter vivere l’epica conclusione della trilogia di Nolan direttamente sul proprio palmo della mano. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Quando due universi iconici si incontrano nasce un evento imperdibile per tutti gli appassionati di fumetti: Marvel e DC danno vita al crossover più atteso dell’anno con Deadpool/Batman. La storia principale, scritta da Zeb Wells e disegnata da Greg Capullo, p - facebook.com Vai su Facebook
LEGO Batman Legacy of the Dark Knight - Sei in ottima compagnia, dal momento che un videogioco LEGO open world di Batman con un sistema di ... Secondo everyeye.it
LEGO Batman Legacy of the Dark Knight è realtà: il Cavaliere Oscuro illumina la Gamescom - Le anticipazioni di Jason Schreier sul videogioco di LEGO e DC Comics in arrivo nel 2026 trovano conferma sul palco dell'Opening Night Live con l'annuncio ufficiale di LEGO Batman: Legacy of the Dark ... Si legge su everyeye.it
Batman: The Dark Knight Returns, Part 2 - Scheda Critica Pubblico Forum Cast News Trailer Frasi Home » film » 2013 » Batman: ... Riporta mymovies.it