PS4 PS5 DirectPackageInstaller 8.33 | Ora con supporto DebridLink e correzioni di bug

marcussacana ha appena rilasciato la versione 8.3.3 del suo versatile strumento DirectPackageInstaller, un’utilità multi-piattaforma (Windows, Linux, macOS e Android) che semplifica notevolmente l’installazione di file PKG sulla PS4 (e PS5) tramite link diretti, inviati in rete alla console. Questa nuova release, pubblicata poche ore fa, introduce una funzionalità attesa e risolve alcuni problemi fastidiosi, specialmente sulla versione Android. Novità principali nella versione 8.3.3. Ecco le modifiche più significative: Supporto per DebridLink: Aggiunto il supporto ufficiale per il servizio DebridLink, che si affianca a quelli già supportati come AllDebrid e RealDebrid. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

