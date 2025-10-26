PS4 Aggiornamento PS4 payload | elfldr v0.3 con offset per FW 13.02

Gamesandconsoles.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scena del jailbreak per PlayStation 4 si arricchisce di un nuovo strumento.  john-tornblom, noto sviluppatore della comunità, ha recentemente pubblicato la versione  v0.3  di  ps4-payload-elfldr, un’utilità essenziale per chi utilizza il metodo  remotelualoader  per eseguire payload sulla propria console. Ma cos’è esattamente elfldr? In parole semplici, è un  caricatore di file ELF  (Executable and Linkable Format), il formato standard per i file eseguibili sui sistemi Unix-like. Su una PS4 jailbroken, questo strumento permette di caricare e eseguire payload e homebrew più complessi, andando oltre le semplici funzionalità di base. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

