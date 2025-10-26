PS2 OSDMenu v1.00 RC4 | Il Futuro dell’Avvio su PS2 è Qui

pcm720  ha recentemente rilasciato una nuova, potente versione del suo progetto  OSDMenu, raggiungendo lo stato di  Release Candidate 4 per la v1.0.0. Questo progetto rappresenta un’evoluzione significativa del noto  Free Memory Card Boot (FMCB), offrendo un sistema di avvio e un menu potenziato per PlayStation 2 direttamente dalla Memory Card o dal HDD. Basandosi sul solido foundation di FMCB 1.8, OSDMenu applica patch avanzate all’ OSDSYS  (il menu di sistema della PS2) e all’ HDD OSD  (il browser per HDD ufficiale), trasformandoli in un hub centralizzato per lanciare homebrew, backup di giochi e molto altro. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

