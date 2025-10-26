provincia al via i sopralluoghi negli edifici scolastici dopo le recenti scosse di terremoto

Tempo di lettura: < 1 minuto La Provincia di Benevento ha disposto una serie di verifiche tecniche sugli edifici scolastici di propria competenza a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio negli ultimi giorni. L’attività di sopralluogo e controllo, come si legge nella comunicazione ufficiale firmata dal presidente Nino Lombardi e dai dirigenti tecnici dell’Ente, prenderà il via da lunedì 27 ottobre 2025 e sarà condotta dal Servizio Edilizia scolastica. I controlli avranno carattere preventivo e puramente cautelativo e saranno effettuati in modo tale da non compromettere il regolare svolgimento delle attività didattiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

