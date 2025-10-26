Durante l’esercitazione di protezione civile "Oktobertest 2025", in corso nel sud Milano, una macchina efficiente lavora dietro le quinte per garantire pasti caldi e ben organizzati a oltre duecento volontari impegnati sul campo. A coordinare questa importante attività c’è Renato Porciello, direttore delle scuole per cuochi e pasticceri, dove è stato allestito il campo base delle esercitazioni, e presidente della sezione di Protezione civile di Rozzano. Lo abbiamo intervistato per farci raccontare il dietro le quinte di questa grande " cucina d’emergenza ". Com’è questa esperienza? "È un’esperienza sempre più difficile, perché gestire una cucina in emergenza oggi significa confrontarsi con un mondo molto variegato: intolleranze, allergie, vegani, vegetariani, diverse abitudini e religioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Protezione civile in campo. Porciello e i suoi cuochi. Pasti caldi garantiti durante l’esercitazione