Propaganda vergognosa sulla salute
C'è un limite oltre il quale la propaganda si fa grottesca. Ed è quello dei numeri. Perché puoi agitarti, puoi urlare, puoi inventare slogan, ma quando i numeri parlano, tutto il resto diventa rumore di fondo. È il virus dei conti immaginari, quello che consente di gridare ai tagli anche quando le cifre, testarde, raccontano tutt'altro. In questi giorni Maurizio Landini e Elly Schlein hanno riesumato un trito refrain: "Il governo Meloni taglia la sanità". Peccato che la realtà, quella fatta di numeri e non di slogan, dica l'esatto contrario. Se nel 2022 il Fondo Sanitario Nazionale valeva 126 miliardi, nel 2025 sarà di 136,5 miliardi e nel 2026 arriverà a 142,9 miliardi, siamo andati avanti o siamo andati indietro? Diciassette miliardi in più in quattro anni sono un aumento record, certificato dalla Corte dei Conti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
