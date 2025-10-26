Pronte a seguirci ovunque e a illuminarci nei momenti bui Come non amare le lampade portatili?

P iccole sculture luminose da spostare dove serve un tocco di atmosfera. Sul tavolo in terrazzo per una cena tra amici, accanto al divano per un aperitivo o sul comodino della stanza degli ospiti, che possono brandirle come una lanterna per trovare la strada del bagno o della cucina. Angolo relax in autunno: idee semplici per arredare casa con calore e stile X Lampade portatili must have. Le lampade portatili e ricaricabili sono un nuovo must-have. Regalano luce e stile ovunque, senza bisogno di prese o cavi. Si accendono con un gesto, si possono regolare di intensità e si ricaricano via USB come uno smartphone. 🔗 Leggi su Iodonna.it

