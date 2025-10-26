Pronostico Sassuolo-Roma | il problema del gol sta diventando cronico
Sassuolo-Roma è una partita dell’ottava giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Anche in Europa League, giovedì scorso contro i cechi del Viktoria Plzen, la Roma ha palesato gli ormai cronici problemi offensivi. I giallorossi in campo continentale hanno incassando la seconda sconfitta di fila dopo quella con l’Inter in campionato, arrendendosi 2-1 ad un avversario che, a giudicare dai pronostici della vigilia, aveva pochissime chance di portare via punti dall’Olimpico. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
