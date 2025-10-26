Real Madrid-Barcellona è una partita valida per la decima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Una delle sfide più attese della stagione calcistica, non soltanto in Spagna ma in tutto il globo. Sì, il Clásico tra Real Madrid e Barcellona ormai da qualche decennio è abituato a travalicare qualsiasi confine e si è trasformato in un evento planetario. Sia per la grande rivalità che c’è tra i due club sia per il numero di stelle in campo, sempre molto elevato. Ieri Cristiano Ronaldo e Messi, oggi Mbappé e Lamine Yamal. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Real Madrid-Barcellona: una statistica preoccupa Xabi Alonso