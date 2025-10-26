Pronostico Lione-Strasburgo | spettacolo assicurato E questo finale!

Lione-Strasburgo è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Quando si affrontano queste due squadre, in campionato, lo spettacolo è assicurato. Il motivo? Beh, negli ultimi undici incontri giocati, quindi dal 2020 in poi, i gol che sono venuti fuori sono stati 34. Più di tre a partita come media. E vedendo quello che in generale è il momento di forma di queste due formazioni, non è impossibile che possa finire, ancora, con un certo numero di reti. Pronostico Lione-Strasburgo: spettacolo assicurato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

