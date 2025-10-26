Pronostico Lione-Strasburgo | spettacolo assicurato E questo finale!
Lione-Strasburgo è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Quando si affrontano queste due squadre, in campionato, lo spettacolo è assicurato. Il motivo? Beh, negli ultimi undici incontri giocati, quindi dal 2020 in poi, i gol che sono venuti fuori sono stati 34. Più di tre a partita come media. E vedendo quello che in generale è il momento di forma di queste due formazioni, non è impossibile che possa finire, ancora, con un certo numero di reti. Pronostico Lione-Strasburgo: spettacolo assicurato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La terza giornata della League Phase di Europa League regala emozioni e colpi di scena. In un turno che ribalta gerarchie e pronostici, a sorridere sono Braga, Lione e Midtjylland, unici club ancora a punteggio pieno, mentre Aston Villa e Lille incappano in p - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Lione-Strasburgo 26 Ottobre 2025: 9ª Giornata di Ligue 1 - Strasburgo si sfidano sabato 26 ottobre 2025 alle 20:45 al Groupama Stadium per l'11ª giornata di Ligue 1: scopri pronostico, quote e opzioni di scommesse, con entrambe le squadre a ca ... Scrive bottadiculo.it
Pronostico Lione vs Strasburgo – 26 Ottobre 2025 - La sfida tra Lione e Strasburgo, valida per la Ligue 1, si giocherà il 26 Ottobre 2025 alle 20:45 al Parc Olympique Lyonnais. Secondo news-sports.it