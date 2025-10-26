Pronostico Lecce-Napoli | nella peggiore delle ipotesi succederà questo

Lecce-Napoli è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca martedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Sulla scia della vittoria contro l’Inter, il Napoli – che ha oggettivamente fatto bene, nonostante l’aiuto arbitrale sul calcio di rigore – la truppa di Antonio Conte, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe rimanere in vetta alla fine di questo turno insieme alla Roma. Nella migliore, qualora i giallorossi capitolini non dovessero vincere contro il Parma, da soli. In ogni caso, almeno fino al prossimo weekend, in vetta di grossi scossoni non ce ne dovrebbero essere. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Lecce-Napoli: nella peggiore delle ipotesi succederà questo

