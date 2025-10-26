Pronostico Fiorentina-Bologna | a caccia disperata di punti
Fiorentina-Bologna è una partita valida per l’ottava giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La Conference League è l’unica competizione in cui la Fiorentina sta trovando un po’ di conforto, una sorta di ancora di salvataggio in un avvio di stagione che più disastroso non si può (la Viola, nel corso della sua storia, non era mai partita così male in campionato). In settimana gli uomini di Stefano Pioli hano ottenuto il secondo successo nella terza manifestazione continentale per ordine di importanza al termine di una prestazione tutto sommato convincente in casa del Rapid Vienna, travolto 3-0 in una gara a senso unico. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Contenuti che potrebbero interessarti
PRONOSTICO MILAN-FIORENTINA! Secondo voi quale sarà il risultato finale? Inizio io 0-1 Viola - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Fiorentina, il pronostico: Allegri si affida a Leao contro il grande ex Pioli - X Vai su X
Pronostico Fiorentina-Bologna 26 Ottobre 2025: Pioli cerca il primo successo - Bologna si sfidano sabato 26 ottobre 2025 alle 18:00 nell'ottava giornata di Serie A: analisi, pronostico e quote per un match cruciale, con la Viola in cerca di riscatto e i felsinei in gr ... Segnala bottadiculo.it
Serie A, bookie incerti sull'esito di Fiorentina-Bologna: occhi puntati su Kean - Viola a caccia della prima vittoria in campionato contro gli emiliani, che però stanno attraversando un momento davvero positivo ... Riporta tuttosport.com
Pronostico Fiorentina vs Bologna – 26 Ottobre 2025 - Bologna si preannuncia come uno dei confronti più equilibrati della Serie A. Da news-sports.it