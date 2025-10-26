Fiorentina-Bologna è una partita valida per l’ottava giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La Conference League è l’unica competizione in cui la Fiorentina sta trovando un po’ di conforto, una sorta di ancora di salvataggio in un avvio di stagione che più disastroso non si può (la Viola, nel corso della sua storia, non era mai partita così male in campionato). In settimana gli uomini di Stefano Pioli hano ottenuto il secondo successo nella terza manifestazione continentale per ordine di importanza al termine di una prestazione tutto sommato convincente in casa del Rapid Vienna, travolto 3-0 in una gara a senso unico. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Fiorentina-Bologna: a caccia disperata di punti