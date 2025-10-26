Flavio Cobolli e Tomas Machac si ritrovano pochi giorni dopo Vienna, quando il tennista romano, anche se nato a Firenze, ha battuto il ceco per la prima volta in carriera e ovviamente punta a ripetersi specialmente dopo aver giocato un’ottima partita contro l’inarrivabile Sinner subito dopo il già citato match contro questo rivale. La stagione . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Flavio Cobolli – Tomas Machac, Parigi-Bercy Masters 27-10-2025 ore 11:00