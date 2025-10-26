Pronostico e quote Alex Michelsen – Zizou Bergs Parigi-Bercy Masters 27-10-2025
Alex Michelsen e Zizou Bergs si affrontano per la terza volta in carriera con il belga, più vecchio di cinque anni rispetto al rivale, che si presenta da numero 40 del Ranking ATP, solo una posizione al di sotto del 39° posto raggiunto il 13 ottobre scorso. In questa stagione ha giocato due finali al . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche questi approfondimenti
Scusate il Pronostico, il podcast di Huddle Magazine dedicato ai pronostici delle partite NFL basandoci sulle quote dei bookmaker. - X Vai su X
Scusate il Pronostico, il podcast di Huddle Magazine dedicato ai pronostici delle partite NFL basandoci sulle quote dei bookmaker. - facebook.com Vai su Facebook
Musetti-Michelsen, per Lorenzo c'è un ostacolo americano: le quote - 5 con un break decisivo all'ultimo gioco: a quel punto l'australiano Duckworth ha ceduto dal punto di vista fisico e psicologico ... gazzetta.it scrive