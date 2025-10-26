Alex Michelsen e Zizou Bergs si affrontano per la terza volta in carriera con il belga, più vecchio di cinque anni rispetto al rivale, che si presenta da numero 40 del Ranking ATP, solo una posizione al di sotto del 39° posto raggiunto il 13 ottobre scorso. In questa stagione ha giocato due finali al . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Alex Michelsen – Zizou Bergs, Parigi-Bercy Masters 27-10-2025